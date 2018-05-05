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Артур Гараганов
© Фото: Nastroenie

Гараганов о том, как не стать распространителем чужого мнения в соцсетях

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Клинический психолог Артур Гараганов в эфире радио Sputnik рассказал о том, как правильно воспринимать социальные сети.

"Соцсети — это такой безграничный океан, где любой даже небольшой информационный повод или вброс тут же распространяется или лидером мнения, или модераторами социальных групп. Чтобы сохранить спокойствие, в первую очередь нужно понимать, что виртуальное пространство – это все-таки не реальная жизнь и эмоции в соцсетях совершенно другие. Людям очень сложно, и до сих пор многие не научились правильно осознавать эмоциональный посыл, который заложен в коротком сообщении или привязан к фотографии того, кто хочет что-то рассказать. Мы не умеем распознавать истинную структуру эмоционального посыла через социальные сети. Мы догадываемся, проецируем внимание туда, но при этом мы наверняка не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что же хочет передать автор, поэтому здесь срабатывает бессознательная инстинктивная реакция, которая приходит первой нам на ум.  Если информация у нас ассоциируется с тревогой, то следующим этапом развития этого состояния может быть страх или агрессия, потому что нам некомфортно находиться в тревожном состоянии, и мы его должны сбросить. Физиология такова, что мы сбрасываем или, разозлившись на кого-то, или уйдя в себя и начав депрессировать. Но ни то, ни то нам не нравится, и потому мы стараемся перебросить это состояние дальше и рассказать другим людям о каком-то событии. Таким образом происходит переброс. Главное — не быть активным участником распространения этой информации, сохранять себя в информационно безопасном пространстве, понимать, что внутрь себя и внутрь своего эмоционального поля не стоит впускать виртуальную реальность", — сказал Гараганов в эфире радио Sputnik.

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