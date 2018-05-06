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Никита Бердник
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бердник о триатлоне в Сухуме: все получилось

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Темы:
"Сухумский забег" и соревнования по триатлону 2018 (18)
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Организация соревнований по триатлону в Абхазии прошла на высшем уровне, отметил в интервью Sputnik Абхазия один из организаторов триатлона в Сухуме Никита Бердник.

"Все проходит отлично. Вода спокойная, море теплое, происшествий нет, все хорошо. Удачно все. Единственное, было бы намного лучше, если бы берег был песчаный, в остальном все профессионально, на высшем уровне. В заплыве приняли участи 20 человек, среди которых двое детей. Это первый триатлон, я его оценил бы по максимуму, это важное событие, все получилось", — отметил Бердник в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

6 мая 2018 года в Сухуме состоялись забег Run Sukhum, приуроченный ко Дню Победы и соревнования по триатлону 2018.

Впервые триатлон провели в Абхазии 15 октября 2017 года. В них тогда приняли участие около 300 человек.

Темы:
"Сухумский забег" и соревнования по триатлону 2018 (18)



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