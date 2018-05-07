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Жамиля Иманкулова
© Sputnik . Табылды Кадырбеков

Иманкулова: химические удобрения – наркотик для почвы

Радио
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Основатель экофермы и активный участник экодвижения Кыргызстана Жамиля Иманкулова рассказала о результатах использования химических удобрений в сельском хозяйстве.

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан Иманкулова отметила, что химические удобрения помогают фермерам достичь быстрых результатов.

"Я не говорю о том, что в нашем сельском хозяйстве не должно быть новых технологий, но в длительной перспективе земля деградирует из-за воздействия химии, в итоге она перестает давать урожай и попросту умирает", — говорит эксперт.

По ее словам, органические удобрения и натуральное сельское хозяйство в Кыргызстане не очень популярны. Органика требует больше времени, усилий и ресурсов. Люди же хотят быстро, без особых трудозатрат получать богатые урожаи.

"Но нужно понимать, что в какой-то момент почва просто перестанет приносить урожай без химических удобрений. Люди не думают о том, что химические удобрения, по сути, наркотик для почвы — чем больше применяется этих технологий, тем больше земля будет требовать. И тем больше фермер будет вкладывать деньги и покупать химикаты", — сказала экофермер.

Она отметила, что согласно последним исследованиям, через 5-7 лет использования органических удобрений почва начинает требовать меньше экономических затрат и приносит больше урожая.





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