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Максим Гвинджия
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Гвинджия о мировом лидерстве Путина: сила лидера не в количестве ракет

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Французская компания Ifop провела опрос среди европейцев, для того чтобы выяснить, какого лидера они считают самым сильным в мире. В эфире радио Sputnik Абхазия эксперт в международных отношениях Максим Гвинджия поделился на этот счет своим мнением.

"В основном люди голосуют по популярности в медийном пространстве, если он появился на обложках известных журналов. Я считаю, что сила лидера заключается в поддержке народа. Нельзя называть сильными  лидерами только  глав супердержав. Я уверен, что есть и в маленьких странах такие же сильные лидеры. Ведь быть лидером страны — зачастую трудная работа, независимо от величины того или иного государства. Сила лидера не заключается в пушках или ракетах, а в эффективности управления государством, в поддержке народа. Если каждому лидеру подставить шкалу от 0 до 100, то мы увидим, что шкала Путина выше других. Недавние выборы показали, что у Владимира Путина, баллотировавшегося в четвертый раз,  все еще есть поддержка народа, и он, конечно, сильный лидер ", — заключил Гвиджия в эфире радио Sputnik Абхазия. 

На вопрос, кого вы считаете самым сильным лидером в мире на настоящий момент, более трети итальянцев (38%), французов и немцев (по 34%) назвали Владимира Путина самым сильным лидером. Опрос был проведен в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.




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