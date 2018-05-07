Васильев: цель США – отделить Европу от России

Россия – часть Европы и европейского континента. Факт географического присутствия будет влиять на европейскую политику и положение в Европе, сказал в интервью Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

США преследуют цель – отделить Европу от России и воздвигнуть новый вариант Берлинской стены или каких-то других разделяющих барьеров, то есть уменьшить влияние России как таковой, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Мы видим, что нарастают противоречия между США и их союзниками в Европе. Например, решение Германии – строить "Северный поток-2", вопреки желанию Соединенных Штатов", — отметил эксперт в интервью Sputnik.

По словам Васильева, для американцев очень важно сейчас, в свете вышеуказанных противоречий, лишить возможности Европу использовать Россию в качестве фактора противодействия американской политике.