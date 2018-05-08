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Руслан Хашиг
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хашиг о журналистском конкурсе к юбилею Победы: ждем малоизвестные истории

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Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг в эфире Sputnik рассказал о творческом конкурсе на лучший очерк и документальный фильм к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

На конкурс  принимаются работы, посвященные отдельным бойцам Абхазской армии, воинским подразделениям, воинским операциям по освобождению городов или населенных пунктов Абхазии. Участники конкурса могут также осветить переговорные процессы, которые проводились во время войны, гуманитарные операции на Восточном фронте, рассказать о работниках медицинских служб и тыла.   

"Я бы хотел обратить внимание, что у нас по сей день остаются  нераскрытыми очень многие истории, связанные с небольшими военными операциями на Восточном и на Гумистинском фронтах. Очень много не охвачено героев войны. Поэтому мы включили в конкурс очерки. Судьба каждого воина, защитника Отечества, особенно добровольцев, новые публикации, будут всегда интересны для широкого круга читателей, слушателей, телезрителей", — сказал Хашиг. 

В состав жюри войдут специалисты, которые обладают опытом работы в СМИ, но не на сегодняшний день, не работающие в этой области. В судейскую коллегию также войдут представители общественных и ветеранских организаций. Все они будут выполнять свою задачу в автономном от Союза журналистов Абхазии режиме, отметил Хашиг.

Председатель Cоюза журналистов Абхазии сообщил, что на конкурс принимаются материалы, опубликованные в печати или переданные по телевидению и радио в течение этого года. Итоги конкурса будут объявлены традиционно накануне Дня работников СМИ Абхазии. Он отмечается 27 февраля. Победители получат денежные призы и дипломы.




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