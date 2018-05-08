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Александр Гузев
© Фото : Предоставлено Александром Гузевым

Гузев: в канун Дня Победы найти могилу дяди, погибшего на Санчаре, – чудо

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Спустя 76 лет родной племянник бойца Красной армии Ивана Филоненко, погибшего в горах Абхазии на Санчарском перевале в сентябре 1942 года, узнал о месте его захоронения. В эфире радио Sputnik Абхазия Александр Гузев рассказал историю своего близкого родственника.

"Николай, здравствуйте! Доброго вам здоровья! Сегодня ко мне совершенно неожиданно пришла информация, которую я долго искал. Пересмотрев ряд интернет-ресурсов по поиску мест захоронения погибших на фронтах Великой Отечественной войны, я случайно нашел в "Одноклассниках" группу "25 Кагульский пограничный полк" и, к моему удивлению, на фотографии с вами я увидел имя и фамилию своего родного дяди Филоненко Ивана Федоровича, воевавшего в рядах этого полка и погибшего на Санчарском перевале 7 сентября 1942 года и якобы там же похороненного (так записано в "Донесениях о потерях": Абхазская АССР, перевал Санчаро). Но как отыскать могилу дяди, я не знал. Не знал место ее точного нахождения. И вдруг неведомые мне силы привели меня к этой информации. На фото слева стояли вы вместе со своими соратниками и друзьями (…) Мне очень нужна ваша помощь в информации о местонахождении могилы красноармейцев Евдокимова Николая и Ивана Филоненко. И каким путем к этому месту можно долететь, доехать… Необходимо этим летом приехать на могилу дяди и поклониться, прикоснуться к его могиле, побыть с ним рядом. С глубоким уважением к вам Александр из Сургута". 

Это сообщение 7 мая получил военный историк, заместитель директора музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Николай Медвенский от Александра Гузева из Сургута. 

В интервью на радио Sputnik Абхазия Гузев рассказал, как ему удалось случайно узнать о месте захоронения родного дяди Ивана Филоненко. 

 




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