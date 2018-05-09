Гаспарян: наши деды и прадеды в окопах не делили себя на этносы

Все мы выходцы из одной страны, хотя и оказались сейчас в разных государствах, заявил в ходе видеомоста "Фронтовая перекличка" российский историк Армен Гаспарян.

"Все мы прекрасно помним о подвиге наших дедов и прадедов, которые были гражданами одной страны, которые отдавали все, что у них было, включая самое бесценное – собственную жизнь – для победы над общим врагом", — считает Гаспарян.

Он отметил, что люди, прошедшие Великую Отечественную войну, не делили друг друга по национальному признаку. Гаспарян убежден, что в канун 9 мая потомки участников ВОВ должны об этом помнить.

"Нас просто с вами не было бы, если бы наши деды и прадеды не сделали невозможное. Нужно помнить, что у нас с вами гораздо больше общего, нежели различия. Это будет самой лучше памятью поколению фронтовиков, которые к сожалению в силу возраста человеческого с нами остается все меньше и меньше. Но люди живы, пока жива о них память, и подвиг жив пока, мы о нем вспоминают", — подчеркнул историк.