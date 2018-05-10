Дбар о репатриации: статус министерства ускорит решение вопросов в Кабмине Абхазии

"Я думаю, что с повышением статуса госкомитета до министерства на весь коллектив возлагается большая ответственность в определении государственной политики по репатриации. Все те вопросы, которые мы продвигали через своих кураторов, будет легче рассматривать на заседаниях Кабинета Министров. Будет возможность с инициативой выходить в другие структуры государственной власти с целью внесения изменений в нормативною базу Министерства по репатриации. В положении, которое разрабатывается нами в настоящее время, я думаю, будут учтены необходимые моменты, которым было сложно уделять внимание", — подчеркнул Дбар в эфире радио Sputnik Абхазия.