16:08 10 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Владимир Дауров
© Sputnik

Дауров о борьбе с мраморным клопом в Абхазии: ждем опрыскиватели

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (93)
16 0 0

О том, какая работа ведется в Абхазии по борьбе с мраморным клопом, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель министра сельского хозяйства республики Владимир Дауров.

"Мы сейчас ждем опрыскиватели. После большого совещания по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом  Министерство сельского хозяйства России нам обещало поставить опрыскиватели, ядохимикаты и феромоновыми ловушки, а они нам крайне необходимы. Ядохимикатов нам хватает, мы раздаем по районам, а там уже население обрабатывает свои участки. Самая сложная ситуация в восточной части Абхазии и в Гудаутском районе. Более 1000 гектаров земли уже обработано.  Борьба с мраморным клопом будет идти до октября месяца. Окончательно избавиться от вредителя не удастся, речь идет только о сокращении популяции клопа", — сказал Дауров в интервью радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (93)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Выставка Не стыдитесь наших лиц
    "Не стыдитесь наших лиц"

    Во Владикавказе открылась уникальная фотовыставка, посвященная осетинам, погибшим в немецких концентрационных лагерях.

  • Меджид Гулиев
    Без слов

    Столетний ветеран прошел войну, зная по-русски только два слова – "да" и "нет". О его боевом пути – в материале Sputnik Азербайджан.

  • Активисты требуют отставки мэра столицы, Тарона Маргаряна (10 мая 2018). Ереван
    "Тарон, уйди!"

    Несколько десятков демонстрантов собрались на митинг у здания мэрии Еревана – они требуют отставки главы города и роспуска Совета старейшин.

  • Акция Бессмертный полк в Риге
    Латвия помнит

    Более 150 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Риге и 15 тысяч – в "Бессмертном полку" несмотря на рабочий день.

  • Памятный орден и георгиевская ленточка на лацкане ветерана Великой Отечественной войны
    Борьба с символом

    Депутаты литовского Сейма предлагают законодательно запретить георгиевскую ленточку в республике

  • Акция Бессмертный полк в Кишиневе
    "Двойной" праздник

    В Молдове уже второй год подряд объединяют День Победы и День Европы - зачем это делается, и как к этом относятся граждане республики?

  • Выставка Не стыдитесь наших лиц
    "Не стыдитесь наших лиц"

    Во Владикавказе открылась уникальная фотовыставка, посвященная осетинам, погибшим в немецких концентрационных лагерях.

  • Меджид Гулиев
    Без слов

    Столетний ветеран прошел войну, зная по-русски только два слова – "да" и "нет". О его боевом пути – в материале Sputnik Азербайджан.

  • Активисты требуют отставки мэра столицы, Тарона Маргаряна (10 мая 2018). Ереван
    "Тарон, уйди!"

    Несколько десятков демонстрантов собрались на митинг у здания мэрии Еревана – они требуют отставки главы города и роспуска Совета старейшин.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Празднование Дня Победы
День Победы: Абхазия отметила 73-ю годовщину
На верблюдах из Улан-Батора в Лондон
Семерка энтузиастов: монголы преодолевают на верблюдах 12 тысяч километров
Массовые виды вооружения армий СССР и Германии накануне войны
Массовое вооружение СССР и Германии в годы войны

Соцсети

Sputnikabkhazia