Дауров о борьбе с мраморным клопом в Абхазии: ждем опрыскиватели

"Мы сейчас ждем опрыскиватели. После большого совещания по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом Министерство сельского хозяйства России нам обещало поставить опрыскиватели, ядохимикаты и феромоновыми ловушки, а они нам крайне необходимы. Ядохимикатов нам хватает, мы раздаем по районам, а там уже население обрабатывает свои участки. Самая сложная ситуация в восточной части Абхазии и в Гудаутском районе. Более 1000 гектаров земли уже обработано. Борьба с мраморным клопом будет идти до октября месяца. Окончательно избавиться от вредителя не удастся, речь идет только о сокращении популяции клопа", — сказал Дауров в интервью радио Sputnik Абхазия.