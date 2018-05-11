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Василий Шахгильдян
© Sputnik . Сария Кварацхелия

Шахгильдян о внутриутробных инфекциях: виноваты и врачи, и родители

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О том, почему так важно выявить отклонения во время беременности, и какую опасность несут в себе внутриутробные инфекции, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал российский врач-инфекционист Василий Шахгильдян.

"Ребенок сначала может быть абсолютно здоровым, но спустя какое-то время начинается отставание в развитии. Сегодня много патологии неврологического характера, они  могут возникать из-за внутриутробных инфекций. И потому важно отклонения выявить еще во время беременности. Также важно своевременно обследовать ребенка. Не решен вопрос взаимодействия беременных женщин, новорожденных и детей неонатального возраста.  Во многих неонатальных центрах даже нет инфекциониста. И в Абхазии наверняка есть дети с неврологической патологией", – сказал в эфире радио Sputnik Абхазия Шахгильдян.

Важно не опоздать: как выявить внутриутробные инфекции>>

Теги:
Шахгильдян



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