Плугатарь о связях Никитского и Сухумского ботсадов: создаем общую палитру

Многие научные направления, которые сегодня развиваются в Абхазии, пришли из Никитского ботанического сада и необходимо возродить тесное сотрудничество между республиками, сказал в интервью Sputnik Абхазия начальник управления РАН по содействию научных организаций Республики Крым и Севастополя Юрий Плугатарь.

Договор о сотрудничестве заключила Академия наук Абхазии с научными организациями Крыма и Севастополя в четверг 10 мая. Основные направления двустороннего соглашения связаны с сотрудничеством в областях сельского и лесного хозяйства, биологии, медицины, сохранения историко-культурного наследия и экологии.

Соглашение подписали заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Абхазии Сергей Бебия и начальник управления РАН по содействию научных организаций Республики Крым и Севастополя, директор Никитского ботанического сада в Крыму Юрий Плугатарь.

Сергей Бебия назвал подписание двустороннего соглашения не случайным событием, так как Сухумский и Никитский ботанические сады многое связывает.

Директор Никитского ботсада рассказал корреспонденту Sputnik, что делегация из Крыма привезла абхазским коллегам около пятидесяти видов редких растений, которые пополнят коллекцию Сухумского ботанического сада.

"Наш ботанический сад – это не просто ботанический сад, а национальный научный центр Российской Академии наук. У нас есть очень много передовых направлений, которые сейчас интенсивно развиваются, это биотехнологический комплекс, который мы построили, направления в области генной инженерии. Также в этом году завершается строительство уникального даже для России фитотрона (климатическая камера-ред.)", — поделился достижениями Плугатарь.

Несмотря на схожесть в природно-климатических условиях Абхазии и Крыма, отличие между ними все же есть, уверен российский ученый. Почва разная, но это, напротив, дает возможность выращивать в Абхазии те культуры и растения, которые не приживаются в Крыму и наоборот.



