Ардзинба о турецких абхазах: для многих Абхазия – земля обетованная

6 мая в турецком регионе Сакария в селе Балбалы, где компактно проживает абхазская диаспора состоялся Абхазский Совет. О своих впечатлениях от общения с соотечественниками в Турции рассказала участница делегации из Абхазии, журналист Астанда Ардзинба.

В этих мероприятиях принимала участие делегация из Абхазии, возглавляемая председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского Конгресса Муссой Экзековым. Праздник в Балбалы, который собрал около пяти тысяч человек, был посвящен 14-й годовщине принятия старейшинами запрета стрелять на абхазских свадьбах. Ежегодное празднество проводится в знак благодарности молодежи за соблюдение принятого решения.

Журналист Астанда Ардзинба также была в составе делегации и пообщалась со многими представителями абхазской диаспоры в Турции.

"У них у всех есть о чем рассказать. На меня произвела огромное впечатление история 12-летнего ребенка, который мечтает приехать в Абхазию. Для них это земля обетованная. Большинство из них не были никогда в Абхазии. У них даже, я бы сказала, завышенные ожидания, во многом они разочаровываются. Тем не менее 12-летний мальчик говорит, что хочет переехать и умереть в Абхазии. Он мечтает стать изобретателем, ученым. Он услышал, что в Абхазии нет скоростных поездов и сказал, что нужно сделать поезд", — рассказала Астанда Ардзинба.



