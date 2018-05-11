Ющенко о новой ядерной сделке США с Тегераном: полный контроль над Ираном

Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Индиане, заявил: введение "самых жестких и строгих санкций" поможет ему заключить с Тегераном "честную сделку". При этом президент США хотел бы, чтобы американские специалисты могли инспектировать военные базы в Иране.

По его словам, существовавшее соглашение — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — позволило Ирану "вплотную" подобраться к созданию ядерного оружия, а также заработать $150 миллиардов, которые "будут потрачены на распространение бедлама по всему Ближнему Востоку".

"Мы вводим самые жесткие и строгие санкции против Ирана, и я надеюсь, что мы сможем заключить хорошее и честное соглашение с ними, хорошее соглашение и для них, — заявил Трамп. — Мы не можем позволить им обладать ядерным оружием, мы должны иметь возможность посещать их военные базы, чтобы проверить, не обманывают ли они нас".

О решении выйти из "ядерной сделки" Трамп объявил во вторник 8 мая. СВПД был подписан между Ираном и шестью странами — Россией, Британией, Китаем, Францией, США и Германией — в 2015 году. В соответствии с ним Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

"Честная сделка для США — это когда они заведут войска в Иран и будут контролировать там все. Это по-американски", — отметил Ющенко в интервью радио Sputnik.