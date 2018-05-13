Шарапова о "смартфонной зависимости" у ребенка: виноваты родители

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она отметила, что современные дети часто отказываются выпускать из рук планшеты и смартфоны родителей.

"Мы сами довели до этого своих детей. Родители отвлекают отпрысков гаджетами в погоне за свободной минутой или чтобы сделать срочные дела, а потом это перерастает в привычку, от которой ребенка очень трудно избавить", — сказала Шарапова.

Она подчеркнула, что многие родители вообще уделяют мало внимания детям, хотя важно помнить, что их участие в познании мира ребенком является очень важным элементом развития последнего.