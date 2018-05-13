Овчаренко: музыка оказывает терапевтическое действие

"Однозначно доказано, в разных исследованиях изучалось влияние конкретных музыкальных направлений на психику, на восстановление, на снятие различных эмоциональных состояний. Эффект здесь из нескольких компонентов складывается. Во-первых, восприятие нашим мозгом музыки, как некого поля и влияние на мозговые структуры, обмен нейронов происходит таким образом, что мы приходим в сбалансированное равновесное состояние.

Очень часто в терапевтической практике используется классическая музыка, а также музыка, которая так или иначе нам напоминает, либо прямо записаны звуки природы. Звуки, которые являются для нас естественными, и классическая музыка, которая написана в определенном ритме, оказывает на нас благоприятное влияние.

Но тут обязательный эффект, это музыка, все-таки. должна доставлять удовольствие. Даже если, например, мы с вами не любим классическую музыку, а нам она показана в терапевтических целях, то подбирается такая музыка, которая нам все равно будет приятна на слух, либо мы должны объяснить себе и поверить в то, что она будет оказывать на нас положительное влияние. Верить в то, что музыка принесет нам большую пользу надо, для того, чтобы она оказала максимально терапевтический эффект", — сказала Овчаренко в эфире Sputnik.