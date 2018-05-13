Терзян-Хагба о фестивале "Музыка мира": установила свой творческий рекорд

"Я не очень сильно волновалась. С каждым выходом на сцену, учусь контролировать свое волнение, свой страх. В моей группе было 12 человек, из них ни одного моего ровесника, я была младше всех. И меня это тревожило, но, несмотря на это, я смогла себя контролировать. Я играла "Контабеле" Никколо Паганини, и "Непрерывное движение" Отто Карновачика. Программу я успела выучить за два месяца, это для меня рекорд, за столь короткое время выучить два произведения, у меня еще никогда такого не было", — отметила Терзян-Хагба в эфире радио Sputnik Абхазия. Международный музыкальный фестиваль-конкурс "Музыка мира" собрал музыкантов из России, Нидерландов, Америки, Германии и Сингапура. Фестиваль-конкурс дает возможность широкому кругу молодых исполнителей продемонстрировать свои способности в вокальном и инструментальном творчестве", — поделилась Эмилия Терзян-Хагба.