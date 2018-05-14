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Вячеслав Чирикба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чирикба о Владиславе Ардзинба: был талантлив во всем

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В день рождения основоположника современного абхазского государства Владислава Ардзинба доктор филологических наук Вячеслав Чирикба в эфире Sputnik отметил, что он внес большой вклад как в науку, так и в строительство государства.

"Ардзинба был талантлив во всем. Он не был карьерным дипломатом, карьерным военачальником, карьерным специалистом и политиком. Однако он стал и политиком, и дипломатом, и военачальником. Но прежде всего он был  ученым. Сколько раз я общался с ним уже после того, как он стал президентом Абхазии. Он постоянно интересовался последними исследованиями в науке, в хеттологии, хаттологии и в кавказоведении. То есть, по сути, он был все-таки ученый. Облачен был властью, которая дала ему возможность также претворять в жизнь научные проекты. Это касается создания Академии наук Абхазии и других важных учреждений для нашей страны. Я думаю, что помимо того, что он был великим политиком для Абхазии и Кавказа, он был выдающимся ученым. И вклад его очень большой в востоковедение, в хеттологию, его книги, на самом деле, очень известны во всем мире среди специалистов.

Я думаю, что мы можем гордиться нашим лидером, нашим земляком, нашим великим и политиком, и ученым. Он внес большой вклад во все области, которыми занимался. Думаю, он пример для подражания для многих молодых людей", — сказал Чирикба.

Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, Адыгской международной АН, лауреат международной Кондуровской премии, Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-апша" I степени.




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