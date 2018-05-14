Хагба о выступлении дочери-скрипачки: большая ответственность и особые эмоции

"Мне удалось ее сопровождать в Израиль, для родителя это особые эмоции, большая ответственность, как правильно настроить Эмилию. На этот раз не получилось поехать нашему педагогу и папе. Я со скрипкой на вы, я арфистка, я пою, но скрипка не мой инструмент. Эмилия пока юная, она не справляется со своим волнением и так получилось, что у нас за день перед конкурсом на нашем инструменте "поехала" струна. Если бы Эмилия не заметила, струна бы лопнула бы во время прослушивания. Мы конечно такие обсуждали моменты дома, но мы к ним не были так готовы. Вот нам пришлось быстро там менять струну, для скрипачей это плохо, потому что во время игры он может сфальшивить", — рассказала в эфире радио Sputnik Хагба