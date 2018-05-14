Пригожин о победительнице Евровидения: она заслужила

"Я поздравляю Израиль с тем, что впервые у них пройдет конкурс "Евровидение". Это лишний раз подтверждение тому, что люди хотят позитива и хорошего настроения. Посмотрите, она так долго лидировала, очень много стран за нее голосовало, давало ей по 12 баллов. Есть какие-то непредсказуемые вещи для меня необъяснимые. Конечно, хотелось бы, чтобы это больше было про музыку, а здесь работает что-то особенное. Конечно, она заслужила – такая позитивная, энергичная, всем было весело, всем было хорошо. Просто мир устал уже и на "Евровидении", и везде от грусти, от отсутствия какой-то классической схемы, где просто побеждает молодой, красивый, элегантно поющий. Просто нужен какой-то экшн, и она дала этот экшн", — сказал Пригожин в интервью радио Sputnik.

Израиль горд принять следующее "Евровидение" в Иерусалиме после того, как конкурс этого года выиграла певица из еврейского государства Нетта Барзилай. "Евровидение" в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций под девизом "All Aboard!". Финальное шоу смотра состоялось в субботу. Юлия Самойлова из России, которая исполнила песню I Won't Break, в финал не вышла.



