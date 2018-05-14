Тарасов: России, Турции и Ирану придется принимать решения по Сирии

"С астанинским процессом связывали серьезные проблемы политико-дипломатического регулирования в Сирии. Изначально было ясно, что без участия стран Европы и США реализовать этот проект будет очень сложно. На первых этапах американцы участвовали на уровне послов, так и второстепенных чиновников из госдепа в работе в Астане. Но то, что именно сейчас американцы демонстрирует нежелание примыкать к усилиям трех стран России, Турции, Ирана, которые выступают волей гарантов по сирийскому регулированию, свидетельствует о следующем. Американцы не связывают перспективу регулирования сирийской ситуации с Астаной с выходом на Женеву-3. Мы всегда говорили, и участники процесса заявляли, что Астана, все же, при всей своей важности, это промежуточный этап. Главные проблемы сирийского регулирования будут осуществляться в формате Женевы-3. И вот сейчас, когда опять-таки главная инициатива находится в руках инициаторов астанинского процесса Росии-Турции-Ирана, им придется принимать серьезные самостоятельные решения. Точнее говоря, давно уже назрел вопрос более тесного сотрудничества между тремя странами на уровне военно-стратегического партнерства, чего раньше не было, хотя страны и заявляли в принципе о единых подходах к сирийским и ближневосточным проблемам",- сообщил Тарасов



Девятый раунд переговоров по Сирии стартовал в Астане. В рамках астанинского процесса проходят двусторонние и трёхсторонние переговоры. Переговоры продлятся два дня. США от участия в каком-либо официальном статусе в девятом раунде астанинского процесса отказались. Но специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев надеется, что хотя бы в неофициальном формате на переговорах будут присутствовать американские дипломаты.