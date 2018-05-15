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Елена Одинцова
© Фото : из личного архива

Одинцова о прощании с "Софичкой" в стенах "Щуки": студенты выложились на все сто

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Студенты абхазской студии театрального Института имени Бориса Щукина в последний раз сыграли спектакль "Софичка" в стенах вуза. Им остается сыграть еще два дипломных спектакля перед окончанием института, рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия худрук студии Елена Одинцова.

"Спектакль "Софичка" мы выпустили в конце прошлого учебного года. И весь учебный год этот спектакль игрался на сцене учебного театра Института имени Бориса Щукина. Спектакль этот прошел минимум 16 раз, считая наши гастроли летом в Сухум.  13 мая мы сыграли "Софичку" в последний раз в стенах театрального Института имени Бориса Щукина. Это было прощальное выступление именно с этим дипломным спектаклем. Мы уже сыграли в последний раз "Кьоджинские перепалки", остается сыграть 17 и 26 мая "Вечер в Сорренто" и 27 мая "Игроки" — наши дипломные спектакли тоже по последнему разу. И на этом обучение в стенах Института для студентов абхазской студии "Щуки" заканчивается. Ребятам остается только сдать экзамены и получить дипломы. Спектакль "Софичка" был очень волнительный, публики собралось прилично, были и откидные места заняты, пришли и некоторые педагоги нашего института, и студенты, и зрители, которые уже неоднократно смотрели этот спектакль. И ребята, конечно, выложились на сто процентов", — отметила Елена Одинцова. 





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