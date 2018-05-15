Посол России в Абхазии Двинянин: с Абхазией связано 13 лет моей работы

В интервью журналистам посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что что будет продолжать линию, основанную на незыблемых двухсторонних договорах.

Новый посол России в Абхазии Алексей Двинянин во вторник 15 мая вручил верительные грамоты президенту Абхазии Раулю Хаджимба.

"Для меня большая честь вручить сегодня верительные грамоты президенту Абхазии Раулю Хаджимба. С Абхазией меня связывает работа без малого 13 лет. Я убедился, насколько это гостеприимная и благодушная страна. Российский и абхазский народы связывают тесные отношения. В краткой беседе с президентом Хажимба мы обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений и условились продолжать курс на самое тесное сотрудничество, взаимопомощь, которые были бы направлены на дальнейшее укрепление дружбы и союзничества между нашими государствами, а также на всемерное повышение благосостояние граждан республики Абхазия», — отметил Двинянин.

Указ о назначении Алексея Двинянина послом Российской Федерации в Абхазии подписал президент России Владимир Путин 30 марта 2018 года. Алексей Двинянин сменил на этом посту Семена Григорьева, руководившего посольством с 2008 года.