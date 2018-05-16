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Елена Одинцова
© Фото : из личного архива

Одинцова об абхазских выпускниках "Щуки": завоевали избалованную публику Москвы

Радио
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О том, как изменились студенты абхазской студии театрального Института имени Бориса Щукина за все время учебы, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала худрук студии Елена Одинцова.

"Они стали глубже понимать творчество, некоторые уже видят осознанную профессиональную деятельность в театре и осознанно мечтают быть артистами. Они все горят желанием работать, для меня это самое главное. Каждый из них двигается своим путем, развивается по-своему. Они состоявшиеся выпускники, которые здесь в Москве, где достаточно избалованная публика, смогли ее завоевать. Их полюбили, у них есть поклонники, которые им пишут, ходят на все спектакли. О них идет хорошая слава как о курсе, который оказался живым, трудоспособным и творческим", — отметила Одинцова в беседе радио Sputnik Абхазия.      




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