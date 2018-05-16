Когония объяснила причину дефицита пенсионных удостоверений в Абхазии

"Проблема дефицита пенсионных удостоверений в Абхазии возникла не сегодня. Причина банальна – отсутствие финансов на заказ и оплату бланков в администрациях районов и городов Абхазии, в чьем административном подчинении находятся отделы социального обеспечения. В Гале, Гагре, Ткуарчале, Гулрыпше этих удостоверений нет давно. В Гулрыпшском и Очамчырском районах выдаются удостоверения только инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Есть бланки удостоверения в Сухуме, Сухумском районе. Однако есть альтернатива этому удостоверению – это справка из отдела социального обеспечения о том, что человек является пенсионером. Эта справка – такой же полноправный документ, который тоже удостоверяет статус пенсионера", — рассказала Ольга Когония в интервью журналисту Sputnik Абхазия Бадри Есиава.



