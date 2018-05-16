15:42 16 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Ольга Когония
© Sputnik Амра Амичба

Когония объяснила причину дефицита пенсионных удостоверений в Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
4410

Проблема дефицита бланков пенсионных удостоверений в Абхазии возникла не сегодня, рассказала в интервью Sputnik Абхазия заместитель министра труда, занятости и социального обеспечения Ольга Когония.

"Проблема дефицита пенсионных удостоверений в Абхазии возникла не сегодня. Причина банальна – отсутствие финансов на заказ и оплату бланков в администрациях районов и городов Абхазии, в чьем административном подчинении находятся отделы социального обеспечения. В Гале, Гагре, Ткуарчале, Гулрыпше этих удостоверений нет давно. В Гулрыпшском и Очамчырском районах выдаются удостоверения только инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Есть бланки удостоверения в Сухуме, Сухумском районе. Однако есть альтернатива этому удостоверению – это справка из отдела социального обеспечения о том, что человек является пенсионером. Эта справка – такой же полноправный документ, который тоже удостоверяет статус пенсионера", — рассказала Ольга Когония в интервью журналисту Sputnik Абхазия Бадри Есиава. 





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Продажа мясной продукции из Латвии
    Заморские лакомства

    Число латвийцев, предпочитающих продукты питания отечественного производства, продолжает уменьшаться.

  • Вильнюсский окружной суд
    Суд затягивается

    Вильнюсский суд перенес слушание по делу о штрафе, который организацию "Забытые солдаты" заставили выплатить за перезахоронение советских воинов.

  • Обыски. Архивное фото
    День обысков

    Горячий вторник в Кишиневе - десятки обысков, люди в масках, прокуроры и задержания: что искали и что нашли правоохранительные органы?

  • Селевой поток в Таджикистане
    Сезон дождей

    Обильные дожди спровоцировали сход селей в нескольких регионах Таджикистана и нанесли значительный ущерб крестьянским хозяйствам.

  • Ученики на уроке
    На лбу написано

    В Узбекистане учительницы рисовали двойки на лбах первоклашек – об этом стало известно после проверки областных властей.

  • Тарту, набережная реки Эмайыги
    Спасти Чудское озеро

    Тысячи жителей Тарту выстроятся в живую цепь в защиту реки Эмайыги и Чудского озера от строительства крупного целлюлозного комбината.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы
При параде: МЧС Абхазии провело строевой смотр
Помочь пока не поздно: отец рассказал о недуге годовалой дочери
Помочь, пока не поздно: отец рассказал о недуге годовалой дочери
Дети - главные жертвы войны в Сирии
Дети - главные жертвы сирийской войны

Соцсети

Sputnikabkhazia