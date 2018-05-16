Барциц об открытии Крымского моста: недоброжелатели России посрамлены

Движение по автодорожной части Крымского моста открыто. Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью радио Sputnik Абхазия назвал это знаковым событием.

"Россия продемонстрировала геополитическую состоятельность. Я думаю, что этот проект, который был важен для России в том числе как имиджевый, посрамил скептиков и доказал, что Россия в состоянии решать самые сложные и амбициозные задачи. Те, кого можно причислить к недоброжелателям России, сегодня посрамлены, поскольку юрисдикция России над своим регионом подтверждена с помощью такого уникального проекта", — сказал Барциц.

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц отметил, что наблюдал за процедурой открытия Крымского моста, в котором участвовал президент России Владимир Путин.

"Я испытывал чувство глубокого удовлетворения, гордости за состояние дел нашего стратегического партнера, близкой, дружественной нам страны России", — сказал Барциц в интервью радио Sputnik Абхазия.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в Европе. Он построен за счет средств федерального бюджета, общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.