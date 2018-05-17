Матвиенко о контрсанкциях: Россия должна защищать нацинтересы

Россия будет отстаивать свои интересы, поскольку все санкции, направленные против нее, незаконны, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Госдума РФ во вторник 15 мая приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях, которые станут ответом на антироссийские санкции США и других стран.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что против России ведется настоящая экономическая война.

"Авторы законопроекта о контрсанкциях исходили из того, что антироссийские санкции Запада незаконны, поскольку нарушают международное право и устав Организации Объединенных Наций. Кроме того, мы считаем, что на территории России не должны исполняться законы других государств", — заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.