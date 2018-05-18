Тарба о запрете проверок Госстандартом: снижение давления на бизнес Абхазии

Министр экономики Абхазии подписал приказ в отношении Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору. О целях распоряжения в интервью журналистам рассказал замминистра экономики Абхазии Батал Тарба.

Госстандарту приказано представлять в Министерство экономики ежегодный график проведения плановых проверок, а также информировать об осуществлении внеплановых проверок, проводимых в соответствии с законодательством Республики Абхазия в случаях возникновения обстоятельств, угрожающих безопасности, здоровью, жизни людей, окружающей среде и иных обстоятельств, по осуществлению которых требуется принятие неотложных мер, в течение 24 часов с момента их проведения. Приказом запрещено осуществление плановых проверок до получения соответствующего согласия Министерства экономики на их проведение.

Приказ министра экономика Абхазии, пояснил его заместитель Батал Тарба, продолжает послание президента республики в части снижения административного давления на бизнес и сокращения числа всякого рода проверок.

"Мы планируем, что эта мера позволит более качественно подходить к процедуре проверок, потому что Министерство экономики — это полномочный орган, в том числе и по защите прав предпринимателей, поэтому будет оценивать целесообразность тех или иных мероприятий на предмет их результативности и повышения качества. Проверка должна преследовать определенные цели, связанные с тем, что необходимо выявлять те или иные конкретные нарушения тех или иных норм законодательства", — отметил замминистра.



