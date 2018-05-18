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Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия о "Ночи в музее": дети могут избежать "нафталиновой" части

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Замминистра культуры и историко-культурного наследия Батал Кобахия отметил, что суть акции "Ночь в музее" - сделать поход в музей праздником.

"Суть этого дня в том, чтобы сделать его праздничным, необычным, креативным, попробовать уйти от зашоренной работы.  Понятно, что за несколько часов люди не могут ознакомиться с сотнями тысяч  экспонатов. Достаточно, чтобы хоть один экспонат в музее заиграл, заработал.  Будут изюминки. Это новые геологические коллекции в Абхазском госмузее, креативный подход к творчеству сына Дмитрия Гулиа, надеюсь, людям понравится. 

Суть дня музея, чтобы в этот день все верх головой было, необычно, нестандартно.

Например, когда года два назад мы смотрели этнографическую коллекцию в Абхазском государственном музее, к нам  буквально ворвался хор с фольклорными песнями, я опешил. Два года все это у меня в голове крутилось вместе с экспонатами, то есть день удался. Меня смутили, я не ожидал.

Сюрпризы будут, приходите вместе с детьми, это больше на них ориентировано, чтобы они избежали нафталиновой части музея, и он для них был праздником", — отметил Кобахия.

В Международный день музеев 18 мая Государственные музеи в Сухуме подготовили интересные экспозиции, которые сложно будет увидеть в другой день. Акция "Ночь в музее" начнется в музее БоевойСлавы имени Ардзинба в 17 часов,  а затем эстафету подхватят Абхазский государственый музей и музей имени Гулиа. Продлится акция до 12 часов ночи.




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