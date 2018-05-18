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Пресс-конференция по итогам участия абхазской сборной по футболу в чемпионате Европы по версии СonIFA
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кварацхелия: хотим снова порадовать Абхазию победой в ConIFA

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О подготовке национальной сборной Абхазии к Чемпионату мира по футболу по версии ConIFA, на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал президент Федерации футбола республики Джума Кварацхелия.

"Мы начинаем подготовку к Чемпионату мира. Сегодня национальная сборная республики Абхазия заезжает на сборы на базу "Гора Баграта" в столице и будет до 30 мая готовиться к поездке в Великобританию Мы действующие чемпионы мира и главный наш настрой – это победа. Первая задача, которая перед всеми ставится – это выйти из подгруппы. Для этого мы готовились к Чемпионату мира заранее. В Лондон поедут 25 футболистов. Все спортсмены тщательно готовились, их тщательно выбирали тренеры. Эта сборная дружная и боеспособная. И мы хотим снова обрадовать свой народ победой в Лондоне. Задача выиграть этот Чемпионат мира поставлена государством. У нас еще много дел, но тем не менее, мы справимся. Первая игра в Великобритании у нас уже 31 мая. Уже только на нашу игру продано около 30 тысяч билетов", — рассказал Кварацхелия. 

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA стартует в Лондоне 31 мая 2018 года.





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