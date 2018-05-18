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Константин Пилия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пилия о тарифах в маршрутках Сухума: настрой водителей не радует

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О том, как проходило заседание городского Собрания Сухума по вопросу повышения тарифов на проезд в микроавтобусах, в интервью Sputnik рассказал председатель Собрания Константин Пилия.

"Мы сделали ряд предложений, пытаясь удержать цену, но на каждое из них водители отвечали отказом. Водители маршрутных такси – это тоже наши граждане, за которых мы должны нести ответственность. Но в сегодняшней ситуации мы считаем, что поднятие цены за проезд преждевременно. Если цена на бензин будет официально поднята Кабинетом Министров Абхазии, тогда мы сможем вернуться к этому вопросу. Не хочу делать пессимистичные прогнозы, но у меня особой радости не вызывает настроение, в котором ушли водители микроавтобусов", — сказал Пилия. 

 




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