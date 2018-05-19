Ковалев о наряде невесты британского принца: старое, новое, заимствованное и лента

"Традиции одежды на королевских свадьбах достаточно длительные. Во-первых, это знаменитое белое платье невесты. Относительно недавно появилась и пошла эта традиция от королевы Виктории, когда она в 1840 году выходила замуж. Тогда впервые было одето белое платье, и теперь это один из значимых символов свадьбы. Этикет и дресс-код на королевских свадьбах достаточно жесткий. В наряде невесты должны быть соблюдены четыре принципа: одно старое, одно новое, одно заимствованное и голубая лента", — отметил Ковалев в эфире радио Sputnik.

19 мая состоится бракосочетание британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.



