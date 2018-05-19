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Кондрашов о международной реакции в деле Вышинского: закрывают глаза и затыкают уши

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (8)
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Ситуацию с информационным агентством РИА Новости Украина, обысками в офисе и задержание журналиста Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене на радио Sputnik прокомментировал политический обозреватель и директор дирекции информационных программ "Вести", первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов.

"Это просто в голове не укладывается. Это поведение настоящих политических террористов. Что можно сказать о международной реакции? Если бы это случилось в России с каким-нибудь европейским или американским журналистом, но, слава богу, это невозможно, то вой бы был на всю планету. Но здесь просто закрывают глаза, затыкают уши, не хотят ничего слушать о том режиме, который они по-прежнему опекают. И всем понятно, что идет нарушение всех международных соглашений", — сказал Кондрашов в эфире Sputnik Беларусь. 

18 мая у здания посольства Украины в Москве прошла масштабная   акция в поддержку задержанного в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского,  в пикете приняли участие многие известные представители СМИ, в том числе,  главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и генеральный директор агентства Дмитрий Киселев.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (8)



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