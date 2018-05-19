Агрба об Астанинском форуме: будем развивать отношения с Казахстаном

"Цель нашей поездки несет ознакомительный характер. Мы хотим познакомиться с организаторами и участниками из разных стран и рассказать о нашей работе. Нам удалось пообщаться с участниками дискуссии на тему "Евразийское сотрудничество в рамках программы нового шелкового пути". Мы планируем сохранить приобретенные нами на форуме контакты и вести деловую переписку с коллегами с кластерного фонда, с представители казахской биржи, с коллегами из института экономических исследовании. Мы предварительно обсудили участие представителей Республики Казахстан на абхаза-российском экономическом форуме. Мы будем продолжать свою работу в развитии отношении с Республикой Казахстан. У нас есть много чему у них поучиться", — сказал Агрба в интервью радио Sputnik Абхазия.

Астанинский экономический форум проводиться уже 11 лет. В 2018 году он принял форму Global Challenges Summit. Это позволят участникам дискутировать на темы возможностей и рисков планетарного развития. Абхазия впервые на этом форуме.