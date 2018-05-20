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Анастасия Громова
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Громова о семинаре по профориентации в Абхазии: цель - привнести желание учиться

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Московские психологи Валерия Вардая и Анастасия Громова для абхазских студентов провели семинар на тему развития профессиональной ориентации в Абхазии. О своих впечатлениях, об абхазских студентов в интервью радио Sputnik рассказала психолог Анастасия Громова.

"Я выступала перед абхазской аудитории впервые. Имея опыт выступления перед московскими и питерскими и другими студентами российских городов, могу сказать, что это наверно самый радушный прием. Было действительно очень приятно общаться с ними. Было понятно, что люди, которые собрались в аудитории, заинтересованы в развитии профессиональной ориентации, и для них этот вопрос действительно обдуманный, это было важно для меня. Основной посыл – постараться привнести желание учится, постараться сделать так чтобы жизнь будущих вершителей судеб в науки в культуре и рекламы, неважно какого направления, занималась этим с удовольствием", — сказала Громова в эфире радио Sputnik Абхазия.  




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