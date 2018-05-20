Беспалов о причине раковых заболеваний: канцерогены в продуктах

О том, как продукты питания могут помочь в профилактике заболеваний рака, в эфире радио Sputnik рассказал профессор кафедры пищевой биотехнологии продуктов из растительного сырья университета ИТМО, заведующий лабораторией химиопрофилактики рака и онкофармакологии национального медицинского исследовательского центра онкологии Владимир Беспалов.

"В мире среди причин злокачественной опухоли, которых существует более двухсот, на первое место вышли различные нарушение питания, которые по своей значимости как причина онкологических заболевании опережают даже курение. Пища наша загрязнена различными канцерогенами, и сегодня невозможно найти продукты питания, не загрязнёнными канцерогенами и веществами вызывающими злокачественную опухоль. В концепцию здорового питания сегодня входит обеспечения потребности человека так называемыми функциональными продуктами питания", — сказал Беспалов.

Профессор отметил, что два учреждения, университет ИТМО совместно с национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Петрова разрабатывают функциональные продукты питания для профилактики онкологических заболевании.

"Мы разрабатываем продукты, которые будут являться одновременно средством лечения фоновых заболеваний", — отметил профессор Беспалов в эфире радио Sputnik.