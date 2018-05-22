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Рита Лолуа
© Фото : из личного архива Риты Лолуа

Лолуа о Рицинском парке: хотим удивить гостей

Радио
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Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала о том, как Нацпарк готовится к летнему курортному сезону.

"Мы готовимся к приезду туристов, стараемся привести в порядок парк. Стараемся, чтобы было красиво, чтобы людям было приятно посетить любое место. Говорили с предпринимателями, каждый у себя наводит порядок, цветочки сажают, облагораживают. Стараются придать национальный облик торговым точкам, людям это интересно", — сказала Лолуа.
Директор Рицинского парка отметила, что в этом году будут открыты новые маршруты для туристов.

"Мы работаем над новыми маршрутами. Люди хотят видеть исторические места, мы несколько таких маршрутов разработали, сейчас занимаемся подсыпкой дорог, заказали опознавательные знаки, по которым можно сориентироваться", — рассказала Лолуа в эфире радио Sputnik Абхазия.  




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