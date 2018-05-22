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Олег Глазунов
© Фото : из архива Олега Глазунова

Глазунов об оружии НАТО у боевиков в Сирии: нет ничего удивительного

Радио
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В освобожденных от боевиков районах Сирии найдены склады с оружием производства стран – членов НАТО. Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что террористическая угроза на Ближнем Востоке будет лишь нарастать.

"В этом нет ничего удивительного. Многие крупные политические игроки используют для своих целей действующих в этом регионе боевиков. Причем зачастую контроль над одной и той же организацией (но разными ее подразделениями) осуществляют сразу несколько стран. Так, подразделениями "Исламского государства"* на разной территории пытались руководить и государства Аравийского полуострова, и Соединенные Штаты, которые стремятся использовать все эти группировки в своей "большой игре" на Ближнем Востоке. Естественно, что оружие и боеприпасы у этих группировок – американское или производства других стран блока НАТО", – сказал Олег Глазунов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, террористическая угроза на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе будет только усиливаться. 

"Сейчас борьба идет не только за Сирию, но и за весь Ближний Восток. Соединенные Штаты уже не могут единолично контролировать ситуацию в этом регионе, но они при этом делают все, чтобы не допустить усиления влияния там Китая, России, Ирана. Поэтому они будут стараться как можно дольше продлить нестабильность в регионе, чтобы другие игроки не могли там закрепиться", – считает Олег Глазунов.    





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