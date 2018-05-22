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Теймураз Ачугба
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Ачугба о репатриации: чтобы сохранить государство, нужно сохранить свой этнос

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О значении репатриации для Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал доктор исторических наук Теймураз Ачугба.

"Так получилось, что около 80 процентов погибших во время Отечественной войны народа Абхазии составляют этнические абхазы. Когда идет вопрос, кем заселить Абхазию, потому что свято место пусто не бывает, нужно помнить о том, что мы находимся с Грузией в состоянии войны. И если завтра что-то случится, то где гарантия, что люди, приехавшие в Абхазию, вновь не окажутся за Псоу? Чтобы этого не было, мы должны вернуть свой народ, который проживает за пределами Абхазии. Да, мы независимое государство, у нас много успехов, но вместе с тем, от народонаселения зависит будущее Абхазии. Государство нам необходимо для того, чтобы в первую очередь сохранить свой этнос, чтобы мы самосохранились в этом глобальном мире", — отметил Ачугба.  





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