Гилязетдинов: передозировка музыкой может быть опасна

Врач и телеведущий Мансур Гилязетдинов рассказал в эфире Sputnik Латвия, какое влияние музыка оказывает на человека и как правильно ее использовать.

Если рассматривать музыку в качестве лекарства, то следует предположить, что она меняет гормональный фон человека. У людей начинают вырабатываться гормоны счастья или, наоборот, гормоны депрессии. Об этом в интервью радио Sputnik Латвия рассказал врач и телеведущий Мансур Гилязетдинов.

"Выделение этих веществ вводит нас либо в состояние эйфории, либо в боевое состояние. Музыка, конечно, лекарство, но использовать ее нужно дозированно", – считает врач.

Он отметил, что если постоянно использовать один раздражитель, например, музыку, то через какое-то время степень воздействия снизится.



