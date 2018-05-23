Дбар о секрете долгожительства черепах: кто долго растет – тот долго живет

"У каждого вида своя стратегия, связанная с продолжительностью жизни. Мелкие организмы, хамса, например, живут 3-4 года, мелкие птицы – не больше 5 лет, крупные птицы – 10-20 лет. Редко какая птица живет 50 лет. Черепахи же – очень долгоживущие животные. Рекорд принадлежит именно им, это 203 года. Отчасти это связано с тем, что они очень долго растут. Это очень интересный показатель – чем дольше растет животное, увеличивается его линейный размер, тем больше его продолжительность жизни. В этом отношении можно сказать, что черепахи растут практически всю жизнь. Это очень древние животные, это рептилии, которые застали и пережили динозавров. Их стратегия выживания в этом мире оказалась столь успешной, что они дошли до современности и сегодня существуют в нашей природе", — рассказал ученый.

23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи — животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие.

На территории Абхазии обитает три вида черепах.



