Дмитриев о переводе питерского "Динамо" в Сочи: это будет клуб с легендой

"Очень логичен перевод "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи. Уже очевидно, что это будет клуб с легендой. Ведь, что такое "Динамо"? "Динамо" – это международный бренд, даже в Хорватии не разгоняли "Динамо" в постсоциалистическую эпоху. Ее хотели переименовать в "Кроацию", но болельщики возмутились. Даже в США, в главной футбольной лиге есть клуб "Динамо" Хьюстон, есть "Динамо" Дрезден, существовала одноименная команда в Берлине, в Киеве, Бухаресте — бренд никто не оспаривает, он долговечен. Но я думаю, что как раз перевод клуба, который является крепким середняком второй лиги на новую инфраструктуру, которая останется после Чемпионата мира", — отметил Дмитриев.



