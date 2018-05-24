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Инар Гицба на торжественном заседании к 25-летию МИД Абхазии в Кабинете Министров 17 мая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гицба о питерском форуме: открывается масса возможностей для Абхазии

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Об участии абхазской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, в интервью Sputnik Абхазия рассказал директор Государственного инвестиционного агентства Инар Гицба.

"Форум очень авторитетный, очень представительный. Планируется, что в этом году участие в нем примут до 15 тысяч человек. Этот форум проходит под лозунгом поиска новых друзей, новых партнеров, новых направлений развития взаимовыгодного партнерского сотрудничества. Несмотря на политические потрясения, на общие финансовые сложности в мире, это такая возможность поиска альтернативных путей эффективного взаимодействия в экономике. Форум – это хорошая площадка для обмена опытом, заключения соглашений. Для Абхазии важно участвовать в подобных мероприятиях. Это возможность соприкоснуться с новейшими разработками в области цифровой экономики, возможность налаживания контактов, знакомства с людьми, возможность рассказать о себе, возможность обратить внимание на себя важных экономических партнеров в вопросах инвестирования", — сказал Гицба.

Делегация из Абхазии принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).  В составе делегации депутаты Парламента Абхазии и представители Министерства экономики во главе с министром Адгуром Ардзинба.





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