Гицба о питерском форуме: открывается масса возможностей для Абхазии

"Форум очень авторитетный, очень представительный. Планируется, что в этом году участие в нем примут до 15 тысяч человек. Этот форум проходит под лозунгом поиска новых друзей, новых партнеров, новых направлений развития взаимовыгодного партнерского сотрудничества. Несмотря на политические потрясения, на общие финансовые сложности в мире, это такая возможность поиска альтернативных путей эффективного взаимодействия в экономике. Форум – это хорошая площадка для обмена опытом, заключения соглашений. Для Абхазии важно участвовать в подобных мероприятиях. Это возможность соприкоснуться с новейшими разработками в области цифровой экономики, возможность налаживания контактов, знакомства с людьми, возможность рассказать о себе, возможность обратить внимание на себя важных экономических партнеров в вопросах инвестирования", — сказал Гицба.

Делегация из Абхазии принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018). В составе делегации депутаты Парламента Абхазии и представители Министерства экономики во главе с министром Адгуром Ардзинба.



