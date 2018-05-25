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Светлана Прокудина
© Sputnik / Томас Тхайцук

Прокудина рассказала, почему решила посвятить фильм абхазским футболистам

Радио
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Молодой российский режиссер документального кино Светлана Прокудина два года вынашивала идею создания фильма об абхазской сборной по футболу. О том, как зародилась эта идея, документалист рассказала в интервью Sputnik Абхазия.

"В июне 2016 года я увидела репортаж о том, что в Абхазии прошел Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA, и что сборная Абхазии стала чемпионом. Для меня все было удивительно. Я впервые услышала о ConIFA, об организации, которая проводит чемпионаты среди непризнанных государств, автономий, национальных  меньшинств. В этом репортаже меня поразило все. Я не знала ни Паданию, ни Пенджаб. Все началось с моего большого удивления. Когда я все изучила, поняла, что очень хочу снять кино о том, как сборная Абхазии будет готовиться к своему следующему чемпионату", — рассказала Светлана Прокудина. 

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