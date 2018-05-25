Лосева о "Едином билете" в Абхазию: пассажиры получат приоритет при пропуске

С 1 июня возобновятся перевозки по "Единому билету" в Абхазию из Сочи. В этом году цена билета снижена, а также есть удобные для пассажиров нововведения. Об этом в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала пресс-секретарь Единой транспортной компании Елена Лосева.

Микроавтобусы будут ходить от железнодорожного вокзала Адлера через аэропорт в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Воспользоваться услугой можно при путешествии на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и на самолете до аэропорта Сочи. Проездной можно оформить на сайте "РЖД" и в авиакассах не раньше, чем за 90 дней до поездки. В летнем расписании будет девять отправлений, в том числе в ночное время.

"По сравнению с прошлым годом снизилась цена. Например, поездка из Сочи в Гагру теперь стоит 380 рублей. Самая дорогая поездка – из Сочи в Сухум – 560 рублей. Дети до 5 лет путешествую бесплатно с предоставлением отдельного места. Нововведение, о котором в этом году мы с гордостью можем говорить – это приоритетный пропуск наших пассажиров в пункте пропуска "Адлер". Для этого создана дополнительная полоса движения, устроена дополнительная зона для проведения досмотра и организован беспрепятственный проезд автобусов, следующих по единому билету из Сочи в Абхазию", — рассказала Елена Лосева.

Перевозки по "Единому билету" из Сочи в Абхазию впервые начались в апреле 2017 года.

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