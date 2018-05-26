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Михаил Гагулия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагулия о возрождении абхазской лиги КВН: было из чего лепить

Радио
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Генеральный продюсер абхазской премьер-лиги КВН Михаил Гагулия на пресс-конференции в Sputnik рассказал, как воссоздавалась Абхазская премьер-лига КВН и какой будет первая игра.

"Абхазской премьер-лиги КВН не было три года. И вот мы с Михаилом Цкуа решили вновь возобновить КВН. Сначала провели фестиваль. Было заявлено восемь команд. Потом решили добрать команды с помощью кастинга. Качеством шуток команд на кастинге мы были не очень довольны, но смогли выбрать еще одну команду. В итоге, 29 мая сезон у нас начинается с девятью командами. Если говорить спортивным языком, начинается плей-офф. Мы думали, что уровень КВН в Абхазии упал, думали, что надо все заново заводить. Но, пока общенационального КВН не было, игры проводились в районах. Поэтому, когда мы пришли, было из чего лепить скульптуру", – сказал Гагулия. 

Игра 1/8 финала премьер-лиги КВН Абхазии пройдет в Абхазской государственной филармонии 29 мая. Билеты уже в продаже.




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