Гагулия о возрождении абхазской лиги КВН: было из чего лепить

Игра 1/8 финала премьер-лиги КВН Абхазии пройдет в Абхазской государственной филармонии 29 мая. Билеты уже в продаже.
Генеральный продюсер абхазской премьер-лиги КВН Михаил Гагулия на пресс-конференции в Sputnik рассказал, как воссоздавалась Абхазская премьер-лига КВН и какой будет первая игра.
Игра 1/8 финала премьер-лиги КВН Абхазии пройдет в Абхазской государственной филармонии 29 мая. Билеты уже в продаже.
Иван Грозный убивает своего сына картина написана Ильей Репиным в 1885 году. Первоначальное название этой картины было такое: Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года.
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Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.
Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.
Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.