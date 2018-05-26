Лопырева: не бывает мужских и женских профессий, должен быть хороший специалист

Официальный посол Чемпионата мира по футболу 2018 года отметила, что не существует женских и мужских профессий, главное чтобы человек был квалифицированным специалистом.
Официальный посол Чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. В интервью радио Sputnik она рассказала о своей работе в спортивном бизнесе.
Официальный посол Чемпионата мира по футболу 2018 года отметила, что не существует женских и мужских профессий, главное чтобы человек был квалифицированным специалистом.
26 мая отмечает свой 65-летний юбилей известный абхазский художник Адгур Дзидзария. О становлении художника и его отношении к искусству, читайте в материале Sputnik.
Ранее сообщалось, что накануне злоумышленник нанес сильные повреждения картине Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван", выставленной в Москве в Третьяковской галерее.
Арестованный руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что он мог стать жертвой президентских амбиций Петра Порошенко, который стремится сохранить за собой пост главы государства.
Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.
Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.
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К 2030 году каждый четвертый казахстанец будет жить в Алматы и четырех прилегающих районах, считают аналитики.
На пост посла Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане выдвинут действующий посол США в Албании Дональд Лу – кто он.
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До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.
Россия и Таджикистан обсудят основные вопросы межрегионального сотрудничества на конференции в Душанбе.
Следователи возбудили уголовное дело о нападении на полицейского продавцов-узбекистанцев во время сноса незаконно установленных торговых палаток в Казани.
Эстонские чиновники и российские дипломаты почтили память русского полководца Михаила Барклая-де-Толли на церемонии у мавзолея генерал-фельдмаршала.
Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.
Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.
Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.