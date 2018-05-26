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© Sputnik . Александр Гальперин

Лопырева: не бывает мужских и женских профессий, должен быть хороший специалист

Радио
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Официальный посол Чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. В интервью радио Sputnik она рассказала о своей работе в спортивном бизнесе.

"Раньше в компании FIFA не приветствовались женщины, которые занимали важные посты. А сейчас в мировой практике таких примеров все больше и больше. Я заканчиваю обучение спортивный менеджмент по программе NBA FIFA, чтобы быть увереннее, что моя база в футбольном мире, она абсолютно полная. Образовательная программа необходима для того, чтобы структурировать эти знания, чтобы стать компетентным специалистом, и мои знания будут соответствовать тем нормам, которые необходимы для получения той или иной должности", — сказала Лопырева в интервью на радио Sputnik.

Официальный посол Чемпионата мира по футболу 2018 года отметила, что не существует женских и мужских профессий,  главное чтобы человек был квалифицированным специалистом.




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