Лопырева: не бывает мужских и женских профессий, должен быть хороший специалист

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Официальный посол Чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. В интервью радио Sputnik она рассказала о своей работе в спортивном бизнесе.