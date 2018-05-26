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Художник Адгур Дзидзария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дзидзария: с детства рисование для меня было магией

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Абхазский художник Адгур Дзидзария 26 мая отмечает свой юбилей, 65-летие. О своих детских воспоминаниях и творческой жизни он рассказал в интервью Sputnik Абхазия.

"Мне кажется, это было нормальным, любовь к рисованию. В детском саду нам выдавали четвертинку бумаги, и я очень оживлялся. Для меня это была магия. Эти карандаши, которые выставлялись в банках, пол-литровых, все они были соблазнительно остренькие. Нам не разрешали слюнявить, а очень хотелось ярких красок, и нас очень сильно ругали, потому что карандаши после этого крошились. Для меня было странно, что другие не рисуют. В школе, когда учительница проводила опросы, кто кем хочет стать, доходя до меня, говорила "ну да, художник", и это как-то определило мою судьбу", — поделился своими воспоминаниями Дзидзария в интервью радио Sputnik Абхазия.

Подробнее о детских воспоминаниях художника и творческой жизни читайте здесь>>




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