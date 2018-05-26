Дзидзария: с детства рисование для меня было магией

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Абхазский формалист: творчество художника Адгура Дзидзария 26 мая отмечает свой 65-летний юбилей известный абхазский художник Адгур Дзидзария. О становлении художника и его отношении к искусству, читайте в материале Sputnik. 54

Повредившему картину Репина в Третьяковке грозит до 3 лет тюрьмы Ранее сообщалось, что накануне злоумышленник нанес сильные повреждения картине Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван", выставленной в Москве в Третьяковской галерее. 4