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Беслан Аджинджал
© Sputnik / Илона Хварцкия

Аджинджал о результате "контрольной" игры перед ConIFA: есть объяснение

Радио
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Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал в эфире Sputnik прокомментировал игру команды перед Чемпионатом мира по футболу по версии ConIFA.

"Действительно, я не доволен. Но я не доволен не  результатом, а качеством игры, которую мы продемонстрировали. Какие-то вещи  у нас получились в первом тайме, но большая  часть того, что мы планировали, не получилась. Этому есть объяснение, мы сейчас находимся в режиме  двухразовых тренировок. Футболисты национальной сборной под определенной нагрузкой. Поэтому игра, которую мы увидели, в какой-то степени, была прогнозируема. Сейчас мы на сборах, а на сборах легко не бывает. Конечно, игроки были немного утомлены.  Поэтому, на мой взгляд,  нужно обращать внимание не на счет на табло,  а на качество игры, продемонстрированной  сборной Абхазии. Уровень и качество, не скажу, что нас устроило в полной мере, но работа идет. Мы готовимся не к товарищеским играм, не к контрольным матчам, а именно, к Чемпионату мира. Я надеюсь, я  уверен, что к первому матчу Чемпионата мира мы будем готовы", — сказал Аджинджал. 

Национальная сборная  в преддверии Чемпионата мира по футболу по версии ConIFA, 25 мая провела товарищеский матч с командой, состоящей из представителей  различных футбольных клубов Абхазии. Со счетом 1:0  игроки сборной команды Абхазии одержали победу.




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