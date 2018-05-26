Аджинджал о результате "контрольной" игры перед ConIFA: есть объяснение

"Действительно, я не доволен. Но я не доволен не результатом, а качеством игры, которую мы продемонстрировали. Какие-то вещи у нас получились в первом тайме, но большая часть того, что мы планировали, не получилась. Этому есть объяснение, мы сейчас находимся в режиме двухразовых тренировок. Футболисты национальной сборной под определенной нагрузкой. Поэтому игра, которую мы увидели, в какой-то степени, была прогнозируема. Сейчас мы на сборах, а на сборах легко не бывает. Конечно, игроки были немного утомлены. Поэтому, на мой взгляд, нужно обращать внимание не на счет на табло, а на качество игры, продемонстрированной сборной Абхазии. Уровень и качество, не скажу, что нас устроило в полной мере, но работа идет. Мы готовимся не к товарищеским играм, не к контрольным матчам, а именно, к Чемпионату мира. Я надеюсь, я уверен, что к первому матчу Чемпионата мира мы будем готовы", — сказал Аджинджал.

Национальная сборная в преддверии Чемпионата мира по футболу по версии ConIFA, 25 мая провела товарищеский матч с командой, состоящей из представителей различных футбольных клубов Абхазии. Со счетом 1:0 игроки сборной команды Абхазии одержали победу.