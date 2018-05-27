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Светлана Прокудина
© Sputnik / Томас Тхайцук

Прокудина о сьемках фильма про cборную Абхазии: ничего не понимаю в футболе

Радио
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Молодой российский режиссер документального кино Светлана Прокудина в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала, как проходят съемки фильма об абхазкой сборной по футболу.

"Странно, что я снимаю фильм про футболистов, я ничего не понимаю в футболе. Мы каждый день ездим со сборной на тренировки, на автобусе. Наблюдаем за ними, смотрим за тем, как они живут, о чем говорят, о чем думают. Я поняла, что футбол — это отдельный мир, отдельная вселенная. Мы снимаем ежедневно, за это время я уже изучила каждого футболиста. Если вначале съемок у меня к каждому были общие вопросы, то сейчас с каждым индивидуально общаюсь. Они все яркие, разные, интересные", — отметила Прокудина в эфире радио Sputnik  Абхазия.

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